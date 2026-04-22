Certificati anti-rimpatrio | 10 mesi di sospensione per le tre dottoresse indagate

Il tribunale di Bologna ha deciso di sospendere per dieci mesi le tre dottoresse coinvolte in un procedimento legale. La decisione riguarda i certificati anti-rimpatrio rilasciati in un caso specifico. La sospensione è stata confermata ieri, nel contesto di un procedimento aperto che coinvolge le professioniste. La vicenda si inserisce in una più vasta indagine in corso sulla gestione di documenti sanitari e le relative responsabilità.

Ravenna, 22 aprile 2026 – Il tribunale di Bologna ha ieri confermato il provvedimento con il quale il gip Federica Lipovscek aveva sospeso in via interdittiva per 10 mesi dalla professione tre dottoresse del reparto delle Malattie Infettive di Ravenna nell’ambito dell’inchiesta della polizia sui certificati anti-rimpatrio, in totale 34. Gli altri cinque colleghi dello stesso reparto - una più di recente era stata trasferita all’ospedale di Forlì - indagati sempre per falso ideologico continuato (e per interruzione di pubblico servizio), non avevano invece presentato appello dato che la misura interdittiva decisa per loro riguardava, sempre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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