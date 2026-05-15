A pochi giorni dalla sfida tra Napoli e Pisa, sono state aggiornate le condizioni dei giocatori coinvolti. De Bruyne, assente dall’ultimo appuntamento, sarà disponibile per l’incontro. Neres, invece, sta cercando di recuperare e sarà valutato nelle prossime ore. Per la posizione di terzino destro, ci sono diverse possibilità, tra cui Gutierrez, Spinazzola o altri atleti in rosa. La squadra si prepara a definire la formazione definitiva nel corso delle ultime sedute di allenamento.

Esserci o non esserci, certo, però non è un problema: perché ormai, essendosene andato Romelu Lukaku, l’infermeria è praticamente vuota e quindi a Pisa va un gruppo folto (e forte) che dovrà prendersi la qualificazione in Champions League per evitare di ritrovarsi con l’Udinese, all’ultima, con lo stress da assorbire. E allora: Kevin De Bruyne ci sarà, tornerà dopo che in uno scontro nella rifinitura di domenica aveva rimediato un taglio ad una arcata sopraccigliare che ha richiesto quattro punti di sutura. Il suo posto è là, tra le linee con Alisson Santos, mentre Anguissa pare destinato ad un’altra panchina, perché al fianco di Lobotka finirà per accomodarsi McTominay in un tandem che offre garanzie tecniche e di compatibilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, le ultime verso il Pisa: De Bruyne ci sarà, Neres ci prova

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NAPOLI MENANG 2-1, DE BRUYNE TAMPIL DARI BANGKU CADANGAN #roxsport

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