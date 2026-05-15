A Napoli si svolge un evento dedicato alla tutela del mare che combina danza e musica. Durante la manifestazione, si utilizza l’arte come mezzo per sensibilizzare sull’ambiente marino. Sono previsti spettacoli di danza ispirati a una leggenda locale e concerti in cui i musicisti riproducono i suoni del mare. L’evento mira a coinvolgere il pubblico e a trasmettere un messaggio di attenzione e rispetto per gli ecosistemi marini attraverso le espressioni artistiche.

? Punti chiave Come può la danza trasformare una leggenda in un messaggio ecologico?. Chi sono i musicisti che trasformeranno i suoni del mare in concerti?. Cosa rivelano i dati scientifici trasformati in opere d'arte nella mostra?. Come si può studiare il legame tra Napoli e l'acqua urbana?.? In Breve Spettacolo Nico e il suo Re di Rosario Diana il 15 maggio ore 20:30.. Concerto di Fabrizio Bosso e Bebo Ferra sabato 16 maggio ore 20:30.. Laboratorio di Pamela Palomba sulla memoria urbana conclusivo venerdì 15 maggio ore 18:00.. Mostra science-art di Marina Iorio visitabile fino al 22 maggio 2026.. La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’arte salva il mare: danza e musica per l’ambiente marino

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