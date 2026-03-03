Ambiente i volontari tornano a ripulire la zona del Grande Fiume | c' è ' Po salva mare'
I volontari riprendono le operazioni di pulizia lungo il Grande Fiume nell’ambito del progetto ‘Po salva mare’, che mira a ridurre i rifiuti plastici nei corsi d’acqua italiani. L’intervento coinvolge diverse aree nel territorio ferrarese, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulatisi nel corso del fiume. L’attività si inserisce in una più ampia iniziativa nazionale dedicata alla tutela ambientale.
