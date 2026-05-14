Manna tra Napoli e Roma arriva la decisione finale | manca solo l’annuncio

Giovanni Manna rimane al Napoli, con il club che ha deciso di confermarlo nel suo ruolo di direttore sportivo. Il presidente del Napoli ha respinto le offerte della Roma e si è mostrato deciso a blindare Manna, offrendo anche la possibilità di un rinnovo contrattuale in scadenza nel 2029. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma sembra essere ormai imminente.

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Giovanni Manna continua al Napoli senza interruzioni. De Laurentiis blinda il direttore sportivo e respinge ogni tentativo della Roma di portarlo via, aprendo anche a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2029. Manna: De Laurentiis chiude le porte alla Roma. La Roma ha provato a corteggiare Giovanni Manna, ma il presidente del Napoli ha detto no. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis considera il suo direttore sportivo un elemento irrinunciabile per il progetto azzurro. Non c’è spazio per trattative. La dirigenza partenopea ha già comunicato la propria posizione in modo inequivocabile: Manna rimane e continua il ciclo iniziato due anni fa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna tra Napoli e Roma, arriva la decisione finale: manca solo l’annuncio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presaIl Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro. Non solo Manna: sfida brasiliana tra Napoli e RomaIl direttore sportivo dei partenopei è il candidato preferito dei Friedkin Ormai non è più un mistero: la Roma punta forte su Giovanni Manna per... Temi più discussi: Nuovo direttore sportivo della Roma: idea Giovanni Manna del Napoli; La Roma vuole Manna, previsto un confronto tra il Napoli e il suo dirigente – CdM; SportMediaset – Leao via dal Milan ma ancora in Serie A, l’incastro con Manna tra Napoli e Roma; Manna-Roma, summit tra le parti. Il Napoli vuole 10 milioni per liberarlo. ? Con Ryan #Friedkin a Trigoria, la #ASRoma accelera sulla scelta del nuovo ds. ?Dal Napoli arriva un no per Giovanni #Manna. Tra le alternative: Mehdi #Benatia (OM) e Ramon #Planes (Al-Ittihad). @FabrizioRomano x.com Roma su Manna? Il Napoli può blindarlo con il rinnovo. Intanto lui lavora a KhalailiGiovanni Manna rimarrà il punto fermo del Napoli, almeno questa è la certezza in casa azzurra, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. tuttomercatoweb.com CdS – Napoli, Manna punta Khalaili. L’Union Saint-Gilloise apre alla cessioneGiovanni Manna punta Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise. Riporta il CdS, i belgi valutano l'israeliano 18 milioni di euro ... mondonapoli.it