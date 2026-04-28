In vista della prossima stagione, si fa strada l'indiscrezione riguardante il possibile addio di Lukaku dalla squadra. Secondo quanto riportato da un noto giornalista, l’attaccante belga potrebbe lasciare il club durante il mercato estivo. Durante un'intervista, un dirigente ha dichiarato di non aver avuto l’occasione di confrontarsi con il giocatore, aggiungendo che nessuno si è presentato nel suo ufficio per discutere della situazione.

“ Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio “. Sono state queste le parole di Antonio Conte su Romelu Lukaku, tornato a Napoli dopo essere rimasto in Belgio per seguire un programma di allenamenti personalizzati. Dichiarazioni che hanno il sapore di una rottura definitiva e che avvicinano sempre di più il belga all’ addio in estate. Lukaku, a fine stagione lascerà il Napoli: il belga sogna il ritorno a Milano. Romelu Lukaku è destinato a lasciare Napoli in estate. Come raccontato da Matteo Moretto, il sogno dell’attaccante belga sarebbe quello di tornare a Milano, città dove si è trovato molto bene nel corso della sua esperienza all’Inter.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku saluta in estate? L’annuncio di Moretto sul desiderio del belga

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