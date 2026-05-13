Intesa Sanpaolo il 30% del nuovo credito al 2029 per green e sociale 112 miliardi

Intesa Sanpaolo ha annunciato che il 30% delle nuove erogazioni di credito a medio-lungo termine nel periodo 2026-2029 sarà destinato a progetti sostenibili, con un volume complessivo superiore a 110 miliardi di euro. La banca ha specificato che questa quota riguarda il credito green e sociale, evidenziando l’intenzione di rafforzare il proprio impegno nel settore. L’obiettivo è di arrivare a un totale di 112 miliardi di euro nel piano triennale.

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Intesa Sanpaolo rafforza l’impegno sulla sostenibilità: il 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine sarà destinato al credito sostenibile, per oltre 110 miliardi di euro nel piano 2026-2029. Di questi, circa 87 miliardi andranno alla transizione green e 25 miliardi a iniziative a impatto sociale. Il gruppo conferma anche gli obiettivi Net-Zero al 2050, con target rafforzati al 2030. Per la banca, la transizione energetica è una leva strategica, anche alla luce della dipendenza europea dalle fonti fossili e dell’aumento degli eventi climatici estremi. Durante un evento a Milano, la Chief Sustainability Officer Paola Angeletti ha ribadito l’impegno del gruppo, sottolineando l’importanza di accompagnare i clienti nei loro investimenti sostenibili.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Intesa Sanpaolo, il 30% del nuovo credito al 2029 per green e sociale, 112 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intesa Sanpaolo: utile record a 2,8 miliardi e 9,4 miliardi ai soci? Punti chiave Come influenzerà il payout al 95% il portafoglio dei piccoli risparmiatori? Perché l'antitrust impedisce a Intesa Sanpaolo di... Energia e clima, il piano di Intesa Sanpaolo: più credito alla transizione. 110 mld per Pmi e famiglieIntesa Sanpaolo accelera sulla sostenibilità e aumenta la quota di finanziamenti destinati a imprese e famiglie impegnate nella transizione... Temi più discussi: Intesa Sanpaolo rinnova la partnership con la Ellen MacArthur Foundation; Economia circolare: Intesa Sanpaolo rinnova partnership con Fondazione Ellen MacArthur; Da Intesa Sanpaolo nuovi piani di incentivazione: coinvolte oltre 60mila persone; Intesa Sanpaolo, utile a 2,76 miliardi: Generali? Ci sono limiti Antitrust. ? #Investors #Financial #IntesaSanpaolo E' disponibile sul sito del Gruppo Intesa Sanpaolo lo Statuto sociale che recepisce le modifiche approvate dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2026 group.intesasanpaolo.com/it/investor-re… x.com Intesa Sanpaolo, il 30% del nuovo credito al 2029 per green e sociale, 112 miliardiIntesa Sanpaolo rafforza l’impegno sulla sostenibilità: il 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine sarà destinato al credito sostenibile, per oltre ... lapresse.it Da Intesa Sanpaolo 112 miliardi per ambiente e sociale, 30% nuovo creditoIntesa Sanpaolo rafforza il supporto ai progetti di sostenibilità di imprese e famiglie destinando il 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine al credito sostenibile, oltre 110 miliardi di eur ... ansa.it