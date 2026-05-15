Napoli Ferrante Mit | Nautica da diporto leva di sviluppo ok a tavolo regionale

Durante una riunione regionale, un rappresentante di un ente pubblico ha affermato che la nautica da diporto rappresenta un settore di crescita per la zona, sottolineando come possa favorire lo sviluppo di infrastrutture e creare opportunità di lavoro. Tuttavia, ha evidenziato che uno dei principali ostacoli è la carenza di posti barca, problema che potrebbe impedire alla regione di sfruttare appieno le potenzialità di questa attività. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Parlare di nautica da diporto significa parlare di sviluppo, infrastrutture, legalità e lavoro, ma soprattutto di una grande occasione che Napoli e la Campania rischiano di non cogliere pienamente a causa di un limite strutturale enorme: la carenza cronica di posti barca. Occorre intervenire con misure strutturali e capacità di visione per restituire alla città il ruolo che le spetta come polo nazionale e internazionale della nautica”. Lo ha detto, intervenendo alla conferenza stampa sulla nautica di diporto organizzata dalla segreteria cittadina di Forza Italia Napoli presso la sede del Consiglio comunale, il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Ferrante (Mit): “Nautica da diporto leva di sviluppo, ok a tavolo regionale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nautica da diporto. Oggi assistenza e servizi tecnici trainano il settoreQUANDO SI PARLA di nautica da diporto l’immagine rimanda quasi sempre ai cantieri e alla vendita delle imbarcazioni. Ferrante (Mit): “Impulso alla riconversione dei binari della Napoli-Cancello”Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’attivazione dell’alta velocità Napoli-Bari, opera strategica per la crescita del Mezzogiorno, si procederà... I-Boat, da Napoli la sfida al mercato della nauticaParte da Napoli una nuova sfida al mercato della nautica. La lancia Francesco Izzo, imprenditore di lungo corso, che con due giovani, il figlio Eugenio rientrato da Milano, e con un talentuoso ... ilmattino.it Napoli, parte il salone nautico Navigare: Bene mercato ma pochi attracchiPartita oggi la 35esima edizione del Salone nautico navigare a Napoli, organizzato dall'associazione Filiera italiana della nautica, presieduta da Gennaro Amato. L'evento, in corso fino al 3 aprile, ... ilmattino.it