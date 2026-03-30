Nautica da diporto Oggi assistenza e servizi tecnici trainano il settore

Oggi il settore della nautica da diporto si concentra principalmente sull’assistenza e sui servizi tecnici, piuttosto che sulla produzione o vendita di imbarcazioni. Mentre l’immaginario collettivo associa questa attività ai cantieri e alle vendite di barche, le attività di supporto tecnico e di assistenza rappresentano una parte significativa del mercato attuale.

QUANDO SI PARLA di nautica da diporto l’immagine rimanda quasi sempre ai cantieri e alla vendita delle imbarcazioni. In realtà una parte rilevante del valore economico del settore si sviluppa dopo l’acquisto della barca, lungo tutto il suo ciclo di vita. È il mercato dell’ aftermarket nautico: accessori, componenti e servizi acquistati dagli armatori per manutenzione, aggiornamenti tecnici o miglioramenti funzionali. Secondo le più recenti stime di Nutech, la spesa globale per gli accessori aftermarket nella nautica raggiunge i 12,4 miliardi di dollari. Se si considerano anche i servizi collegati – manutenzione, installazioni, aggiornamenti e assistenza tecnica – il valore complessivo supera 55,6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nautica da diporto. Oggi assistenza e servizi tecnici trainano il settore Articoli correlati Leggi anche: Il Nauticsud apre il biennio dell’America’s Cup: Napoli rilancia la nautica da diporto. Al via il 7 fennraio In provincia l'export fa meglio della media regionale: +3% in nove mesi, trainano nautica e ortofruttaIn base agli ultimi dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel periodo... Approfondimenti e contenuti su Nautica da diporto Oggi assistenza e... Temi più discussi: Boatshow a Lignano, la piccola nautica da diporto cresce in regione; La nautica da diporto eccellenza italiana nel Lazio evento alla Camera dei Deputati; Cosa c’è nel DDL Valorizzazione Nautica approvato dal Senato e ora va alla Camera - Saily; Approvato in prima lettura DDL Valorizzazione Mare: nuove norme per nautica, charter e semplificazioni. Boatshow a Lignano, la piccola nautica da diporto cresce in regioneProposte imbarcazioni dai 50mila euro al milione. Presenze nei marina Fvg su del 25% nel post pandemia, quasi 16mila i posti barca disponibili ... rainews.it Nautica da diporto : incentivi per passare al motore elettrico10/06/2025 - Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ,con DD del 9 giugno 2025, ha prorogato alle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2025 il termine finale per la presentazione delle istanze di ... regione.campania.it Il Senato approva il DDL “Valorizzazione Mare”: novità importanti per la nautica da diporto. Meno burocrazia, più competitività e nuove regole per il charter. Ora il testo passa alla Camera. Il settore parla di svolta: “Intervento più rilevante dopo la riforma del C - facebook.com facebook