È stato annunciato un intervento volto alla riconversione dei binari della linea Napoli-Cancello. L’obiettivo è di adeguare la tratta in vista dell’attivazione dell’alta velocità sulla ferrovia Napoli-Bari, considerata un’opera strategica per migliorare il collegamento tra le due città. I lavori prevedono modifiche alle infrastrutture ferroviarie per consentire il transito dei treni ad alta velocità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Con l’attivazione dell’alta velocità Napoli-Bari, opera strategica per la crescita del Mezzogiorno, si procederà progressivamente a dismettere la linea storica nei Comuni attraversati, a partire dalla tratta Napoli-Cancello che rappresenta il primo tassello della nuova linea. Vogliamo promuovere una trasformazione infrastrutturale capace di tradursi in opportunità di sviluppo per i territori: per questo ho convocato un tavolo di confronto al Mit con l’obiettivo di dare impulso alle proposte di riqualificazione delle aree dove insistono i binari dismessi, quali il prolungamento della rete tranviaria eo la realizzazione di nuove ciclovie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferrante (Mit): “Impulso alla riconversione dei binari della Napoli-Cancello”

Articoli correlati

Av Na-Ba, Ferrante: “Tavolo al Mit su riconversione binario dismesso a Casalnuovo”“Il Comune di Casalnuovo (Na), nell’ambito di una richiesta di realizzazione di un nuovo nodo di interscambio in località Salice sulla futura linea...

Consorzio Bonifica Vallo Diano e Tanagro, Ferrante (Mit): "E' un modello virtuoso"“Celebrare il centenario del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro consente di ribadire l’importanza della gestione delle acque e...

Approfondimenti e contenuti su Ferrante Mit Impulso alla riconversione...

Temi più discussi: Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Linea Bari-Napoli, il sottosegretario Ferrante: Opera destinata a rivoluzionare i collegamenti; Alta Velocità Napoli-Bari, attivata la tratta Cancello-Frasso.

Alta velocità Napoli-Bari, attivato il secondo binario Cancello–Frasso. Ferrante (Mit): Il Sud corre sui binari dello sviluppoLa nuova linea ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari non unisce solo due regioni e due versanti del Paese, rendendo più rapidi ed efficienti i collegamenti: è un acceleratore per la crescita, ch ... ilvescovado.it

Av/Ac Na-Ba. Ferrante (Mit), Con alta velocità Sud corre sui binari dello sviluppo PoliticaLa nuova linea ad alta velocità/alta capacità Napoli–Bari non unisce solo due regioni e due versanti del Paese, rendendo più rapidi ed efficienti i collegamenti: è un acceleratore per la ... realtasannita.it

Napoli | Cronaca giudiziaria Colpiti i clan Mazzarella e Cancello: tre misure cautelari tra Forcella e Arenaccia in due indagini DDA. La Polizia di Stato ferma esponenti di vertice dei sodalizi criminali. Leggi l’articolo completo per tutti i dettagli nel primo com - facebook.com facebook

Camorra, arrestati due esponenti di vertice dei clan Mazzarella-Buonerba e Cancello-Cifariello x.com