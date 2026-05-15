Nelle ultime ore si è svolta con risultati positivi la terza tappa del percorso della Fiaccola della Prevenzione 2026, tenutasi nell’aula consiliare del Comune di Castellabate, in provincia di Salerno. L’evento ha coinvolto le comunità di Napoli, Eboli e Castellabate, e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. La manifestazione prosegue il suo percorso, con l’obiettivo di promuovere campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione.

In queste ore si è tenuta, all’insegna del successo, la terza tappa del percorso della Fiaccola della Prevenzione 2026, esattamente nell’aula consiliare del Comune di Castellabate (Salerno). Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, qui, nel nostro blog. Ebbene sì, ad attendere l’importante Fiaccola della Prevenzione 2026, accompagnata dal Presidente Fondazione Polito Davide Polito, c’erano il Sindaco Marco Rizzo e il Delegato allo Sport Gianmarco Rodio. L’iniziativa, come da ‘pronostici’ della vigilia, è stata accolta con grande entusiasmo e partecipazione. Durante l’interessante incontro si è svolto il convegno su medicina, sport e ‘Passaporto Ematico‘ con i dottori Roberto Viceconti e Paolo Giannella. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Napoli, Eboli, Castellabate: successo per viaggio prevenzione 2026

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