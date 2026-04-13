Il 12 aprile 2026, le operazioni di bonifica nel territorio di Eboli si sono concluse con successo, con la neutralizzazione di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni sono state condotte dai membri del reparto dei Genio, che hanno individuato e disinnescato i due ordigni, evitando rischi per la popolazione e le infrastrutture locali. In totale, sono stati sequestrati circa 160 chilogrammi di materiali esplosivi.

Le operazioni di bonifica condotte nel territorio di Eboli si sono concluse con successo il 12 aprile 2026, dopo la neutralizzazione di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. L’intervento, che ha coinvolto un peso totale di circa 350 libbre (pari a circa 160 kg), ha richiesto l’attivazione di protocolli di sicurezza elevatissimi, determinando anche temporanee variazioni della viabilità sull’autostrada A2 del Mediterraneo, con la chiusura dei tratti compresi tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia e tra Campagna ed Eboli. Tecniche specialistiche e coordinamento tra le forze sul campo. Il lavoro sul terreno è stato....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eboli, neutralizzati 160 kg di bombe: successo l’operazione dei Genio

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