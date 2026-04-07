Mysterium Paschale a Eboli | un viaggio tra Mozart e Frisina

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00, il Coro Polifonico Santi Medici Cosma e Damiano terrà un concerto di musica sacra nella Sala Concerti San Lorenzo di Eboli. L’evento intitolato Mysterium Paschale presenterà un programma che include composizioni di Mozart e Frisina, offrendo un momento di musica dal vivo rivolto al pubblico locale. La serata si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica religiosa e corale.

Il Coro Polifonico Santi Medici Cosma e Damiano porterà la musica sacra a Eboli domenica 12 aprile 2026, con l’evento Mysterium Paschale che avrà luogo alle ore 19:00 presso la Sala Concerti San Lorenzo. L’appuntamento, previsto per l’Ottava di Pasqua, nasce dalla collaborazione tra il Maestro Paolo Di Benedetto, esperto in Musica Liturgica, e l’Associazione Il Gattapone APS, guidata dall’Arch. Francesca Spera. La serata si configura come un percorso meditativo volto a esplorare le fasi del Triduo Pasquale, partendo dalle atmosfere cupe legate alla Morte e alla Passione per arrivare fino ai toni luminosi della Resurrezione. Un ponte tra tradizione liturgica e armonie contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mysterium Paschale a Eboli: un viaggio tra Mozart e Frisina Torna in città il festival "Mozart@Padova, un viaggio musicale"Padova si prepara ad accogliere anche quest’anno il festival “Mozart@Padova, un viaggio musicale”. Leggi anche: Tra Mozart e Beethoven con i Virtuosi Italiani Musica sacra ad Eboli domenica 12Esistono melodie capaci di raccontare l’invisibile, di dare voce allo stupore e di trasformare una serata di aprile in un’esperienza dell’anima. È co ... gazzettadisalerno.it Palmi, la Domenica delle Palme apre la Settimana Santa con il concerto Mysterium Paschale nella Chiesa del RosarioLa Domenica delle Palme segna l’ingresso nella Settimana Santa, un tempo che invita alla riflessione e al raccoglimento. In questo clima si inserisce la ... inquietonotizie.it