Sospettata di furto | 24enne trovata in casa a Roma con droga armi e migliaia di euro in contanti

Dall’indagine su oggetti rubati venduti online alla perquisizione: scoperto un deposito illegale tra droga, arma e merce di valore. Una donna di 24 anni ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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