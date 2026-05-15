In risposta alle recenti critiche rivolte all’allenatore, alcuni esponenti del mondo sportivo e tifosi hanno preso posizione a suo favore. Tra questi, un ex calciatore noto per aver militato nella squadra azzurra ha dichiarato che l’attuale stagione ha portato nuova fiducia ai supporter napoletani, attribuendo questo risultato anche alla gestione tecnica dell’allenatore. Le discussioni sui risultati della squadra continuano a coinvolgere diverse voci, con opinioni contrastanti tra chi critica e chi difende il tecnico in carica.

German Denis, ex attaccante azzurro, sostiene Antonio Conte: “Ha ridato speranza ai napoletani, la stagione è positiva”. L’intervento ai microfoni di Sky Sport segna una posizione netta sulla gestione tecnica del Napoli. Conte e i risultati: Denis riconosce il merito. Denis non nasconde il giudizio positivo sull’operato di Conte. L’ex Atalanta e Napoli sottolinea come il tecnico abbia portato fiducia a una piazza con altissime ambizioni, pur riconoscendo margini di miglioramento: “Ha fatto un’ottima stagione, poteva fare meglio, ma ci sono stati tanti infortuni. La Champions è stata centrata, con tutta la rosa a lottare. Ha dato al tifoso napoletano la speranza di raggiungere obiettivi che quest’anno non sono comunque stati raggiunti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, critiche a Conte? Scattano le difese: “Ha ridato speranza…”

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