Durante l’evento Elimination Chamber, Danhausen ha fatto il suo debutto nella WWE, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Nel frattempo, AJ Styles ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il wrestler dalle critiche ricevute. La presenza di Danhausen ha creato discussioni sui social e tra gli appassionati, mentre Styles ha espresso il suo supporto attraverso i canali ufficiali.

Il debutto di Danhausen all’interno della WWE, avvenuto durante l’evento Elimination Chamber, ha rappresentato una delle sorprese più attese nel mondo del wrestling professionistico. Nonostante la grande aspettativa, il reveal ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico, evidenziando l’effetto sorpresa ormai spazzato via e portando a ripercussioni sia tra i fan che sui social media. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla gestione delle nuove reclute e sui contenuti delle storyline proposte dalla federazione. Il debutto di Danhausen, avvenuto subito dopo la scadenza del suo contratto con la All Elite Wrestling, è stato nascosto con cura dalla WWE, mantenendo il segreto fino al momento della sua apparizione ad Elimination Chamber. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

AJ Styles prende le difese di dopo le critiche

