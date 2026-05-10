Il Napoli affronta il Bologna in una partita serale di lunedì, in una fase cruciale della stagione. La squadra ha disputato molte gare in orari diversi, con alcuni incontri in programma di sera. Il match contro il Bologna rappresenta un momento importante, considerato il ruolo del Bologna nella storia recente del campionato. La partita si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti, con il Napoli che cerca continuità nei risultati.

Il Napoli gioca di lunedì, in serale contro il Bologna. Bologna è stato un crocevia della stagione vissuta da campioni d’Italia. Quella sconfitta e soprattutto le parole nel post-partita ( “Io morti non ne accompagno” ). Poi la pausa di riflessione a Torino mentre la Serie A si fermò per la Nazionale. Sembrò addirittura che Conte volesse lasciare. Poi, in realtà, cominciò il miglior momento della stagione. Senza De Bruyne e con Neres in grande spolvero, il Napoli cominciò a giocare e a vincere. E portò a casa la Supercoppa. Certo resta la grande delusione Champions, quella grida vendetta: arrivare trentesimi su trentasei nel girone è una macchia indelebile sul secondo anno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non comprende le critiche alla stagione del Napoli

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Conte: Faccio fatica a fare critica ! Conferenza stampa post Udinese-Napoli 1-0

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