Nel documentario “Beyond the Magic”, disponibile su DAZN e sui canali ufficiali del Milan, il portiere Mike Maignan si è espresso su Allegri, definendolo un “top”. Ha sottolineato l’importanza di avere una mentalità dura per indossare la maglia rossonera e ha spiegato che bisogna venire in squadra per comprendere cosa comporti davvero questa responsabilità. Maignan ha parlato senza filtri, offrendo un punto di vista diretto sulla sua esperienza.

Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri. Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Calciomercato Inter, restyling estivo: chi parte e chi arriva. Definito il piano di addii e nuovi acquisti, tutti i dettagli Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi.» Maignan: «Allegri un top! Devi avere una mentalità cattiva per fare il portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maignan: «Allegri un top! Devi avere una mentalità cattiva per fare il portiere. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia»

Articoli correlati

Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa»Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio...

Ti proteggi davvero quando fai un prelievo al Bancomat? C’è una cosa che devi assolutamente fareNell’era dello shopping digitale e dei pagamenti via smartphone, tendiamo a pensare che i pericoli per il nostro portafoglio viaggino solo su...

Tutto quello che riguarda Maignan Allegri un top Devi avere una...

Temi più discussi: Allegri vola, ma l'Europa è un'altra cosa: tre suggerimenti per un mercato da Milan; Estupiñán regala tre punti ad Allegri. Il Milan vince 1-0 e accorcia sull'Inter: si riapre la corsa scudetto; -2 al derby: Allegri ha un solo dubbio. Le probabili in casa Milan; L'intervista di Ibrahimovic: Allegri centro del Milan. Vi spiego il piano mercato.

Maignan giura fedeltà al Milan: Sarò milanista a vita, Allegri è un top. Grande voglia di rivincita, la fascia da capitano responsabilità e orgoglioIl mini-documentario disponibile da oggi sui canali ufficiali rossoneri e su DAZN svela il lato umano e sportivo di Mike Maignan, tra leadership, spogliatoio e identità del Milan. msn.com

Maignan cuore rossonero: Milanista a vita, che orgoglio la fascia. Allegri? Un topIn giornata odierna è prevista l'uscita del documentario Beyond the Magic, che parla del percorso fatto dal portiere del Milan,. tuttomercatoweb.com

Dida esalta Maignan: "E' tra i migliori portieri d’Europa con Donnarumma e Raya" x.com

Maignan dichiara amore al Milan Il portiere rossonero dopo il rinnovo ha raccontato il suo legame con il Diavolo: riconoscenza, amore per la maglia e una promessa “per sempre”. - facebook.com facebook