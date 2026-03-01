Potenza-Benevento De Giorgio | Se crei 3-4 occasioni un gol lo devi fare

Nel match tra Potenza e Benevento, l’allenatore De Giorgio ha commentato l’andamento della partita, sottolineando che creare tre o quattro occasioni da gol deve portare a segnare almeno una rete. Nonostante la sconfitta, ha evidenziato la buona prestazione della squadra, anche se ha riconosciuto che il Benevento ha saputo approfittare delle occasioni con freddezza. La partita si è conclusa con una vittoria degli ospiti.

C'è l'ottima prestazione a confortare mister De Giorgio al netto del rammarico per aver perso una gara soprattutto grazie alla bravura di un Benevento cinico (LEGGI QUI). Queste le parole dell'allenatore del Potenza. PRESTAZIONE – "Siamo stati bravi a non subire l'atteggiamento offensivo degli avversari. Forse siamo la squadra che li ha messi più in difficoltà. Abbiamo concesso poco al Benevento. E' stata una prestazione maiuscola. Bisogna essere più furbi perché la squadra ha subito gol con un nostro uomo a terra. La palla andava buttata in fallo laterale. Nel primo tempo abbiamo concesso un solo tiro. Se giochi contro una squadra così importante e crei 3-4 occasioni un gol lo devi fare.