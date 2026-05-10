Gazzetta dello Sport | Napoli la fine di un ciclo Salutano 4 senatori

Nel calcio, i cambiamenti sono inevitabili e spesso segnano la fine di un periodo di successi. Recentemente, una squadra di primo piano ha deciso di salutare quattro giocatori considerati senatori, chiudendo così un capitolo importante della propria storia. La decisione riguarda atleti che hanno contribuito in modo significativo nel corso degli ultimi anni, e il loro addio rappresenta un momento di transizione per il club.

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"> Ogni ciclo vincente, prima o poi, arriva alla conclusione. E quello costruito dal Napoli negli ultimi anni sembra ormai vicino ai titoli di coda. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, quattro protagonisti simbolo degli ultimi successi azzurri sarebbero pronti a salutare al termine della stagione: Alex Meret, Juan Jesus, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe già programmando una nuova rivoluzione tecnica, indipendentemente dal futuro di Antonio Conte. La società vuole abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, aprendo così la strada a una serie di addii eccellenti dopo anni di trionfi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, la fine di un ciclo. Salutano 4 senatori” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, la svolta di Conte. Nuovo sistema e gerarchie ribaltate” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli è Giovane”