Napoli chiusi parchi e spiagge per allerta meteo | rischio mareggiate

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, sono stati chiusi i parchi pubblici e le spiagge a causa di un’allerta meteo che prevede mareggiate e venti occidentali intensi. Le zone interessate includono il lungomare di Bagnoli e altre aree costiere, che resteranno interdette fino a domani sera. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutte le aree a mare della città. La presenza di venti forti e mareggiate ha portato alla chiusura di queste zone pubbliche temporaneamente.

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? Domande chiave Quali aree specifiche di Napoli rimarranno interdette fino a domani sera?. Come influenzeranno i venti occidentali la sicurezza del lungomare di Bagnoli?. Perché le autorità hanno deciso di bloccare l'accesso ai parchi urbani?. Quando potranno essere riaperti i percorsi pedonali vicino alla costa?.? In Breve Restrizioni valide da mezzanotte fino alle ore 20.00 di sabato 16 maggio.. Venti occidentali e temporali causano rischio mareggiate sulle coste esposte.. Chiusura specifica del pontile nord di Bagnoli e dei parchi urbani.. Monitoraggio costante del territorio previsto per la mattinata di sabato.. Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi e del pontile nord di Bagnoli per sabato 16 maggio, a causa dell’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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