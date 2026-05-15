Napoli chiusi parchi e spiagge per allerta meteo | rischio mareggiate

A Napoli, sono stati chiusi i parchi pubblici e le spiagge a causa di un’allerta meteo che prevede mareggiate e venti occidentali intensi. Le zone interessate includono il lungomare di Bagnoli e altre aree costiere, che resteranno interdette fino a domani sera. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutte le aree a mare della città. La presenza di venti forti e mareggiate ha portato alla chiusura di queste zone pubbliche temporaneamente.

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? Domande chiave Quali aree specifiche di Napoli rimarranno interdette fino a domani sera?. Come influenzeranno i venti occidentali la sicurezza del lungomare di Bagnoli?. Perché le autorità hanno deciso di bloccare l'accesso ai parchi urbani?. Quando potranno essere riaperti i percorsi pedonali vicino alla costa?.? In Breve Restrizioni valide da mezzanotte fino alle ore 20.00 di sabato 16 maggio.. Venti occidentali e temporali causano rischio mareggiate sulle coste esposte.. Chiusura specifica del pontile nord di Bagnoli e dei parchi urbani.. Monitoraggio costante del territorio previsto per la mattinata di sabato.. Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi e del pontile nord di Bagnoli per sabato 16 maggio, a causa dell’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, chiusi parchi e spiagge per allerta meteo: rischio mareggiate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli sotto allerta meteo: chiusi parchi, spiagge e cimiteriIl Comune di Napoli ha disposto una serie di restrizioni preventive per la giornata di lunedì 13 aprile, con misure che interesseranno i parchi... Napoli sotto allerta: parchi e spiagge chiuse per rischioUn avviso meteo di colore giallo emesso dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico impone restrizioni immediate a Napoli. Domani scuole chiuse a Benevento per l’allerta meteo. A Napoli resteranno aperteIl sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso di tenere chiuse le scuole domani, sabato 16 maggio, per l'allerta meteo prevista ... fanpage.it Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e cimiteri cittadini 16 maggio 2026Interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli e chiusi impianti Caduti di Brema e San Pietro a Patierno Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di ... expartibus.it