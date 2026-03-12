Napoli sotto allerta | parchi e spiagge chiuse per rischio

A Napoli, i parchi e le spiagge sono stati chiusi a causa di un avviso meteo giallo emesso dalla Protezione Civile regionale, che segnala un rischio idrogeologico e idraulico. Le restrizioni sono state adottate immediatamente per precauzione. La decisione riguarda le aree pubbliche all'aperto della città, che rimangono interdette fino a nuova comunicazione.

Un avviso meteo di colore giallo emesso dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico impone restrizioni immediate a Napoli. Il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, del pontile nord di Bagnoli e delle spiagge pubbliche per tutta la durata dell’allerta, valida dalle 00.00 alle 15.00 di venerdì 13 marzo. L’ordinanza mira a prevenire incidenti in aree specifiche come i sottopassi di Via ClaudioStadio San Paolo a Fuorigrotta, quelli di Viale dei Ciliegi a Chiaiano e diverse vie nel quartiere Poggioreale. Gestione del territorio: tra rischi idraulici e pianificazione urbana. La mappa dei punti critici evidenzia una vulnerabilità strutturale che va oltre il semplice maltempo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

