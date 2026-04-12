Il Comune di Napoli ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura di parchi pubblici, spiagge e del Pontile Nord di Bagnoli per lunedì 13 aprile. Questa decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo che interessa la città, portando all’adozione di restrizioni preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali incidenti. Le misure sono state comunicate ufficialmente e resteranno in vigore per tutta la giornata.

Il Comune di Napoli ha disposto una serie di restrizioni preventive per la giornata di lunedì 13 aprile, con misure che interesseranno i parchi cittadini, le spiagge pubbliche e il Pontile Nord di Bagnoli. Le decisioni, che entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte e si protrarranno fino alle ore 14:00 di domani, seguono l’avviso di allerta emesso dalla Protezione Civile regionale a causa di mare agitato e venti di forte intensità. Parallelamente, anche l’accesso ai cimiteri della città sarà interdetto per tutta la durata dell’allerta meteorologica. Gestione del rischio e sicurezza dei luoghi pubblici. La pianificazione delle autorità locali mira a limitare l’esposizione della cittadinanza agli effetti diretti delle perturbazioni previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli sotto allerta meteo: chiusi parchi, spiagge e cimiteri

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