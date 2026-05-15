Napoli centauro killer condannato e libero | Sentenza al palo | ora sconti la pena

Un uomo coinvolto in un incidente stradale a Napoli, che ha portato alla morte di un motociclista, è stato condannato in tribunale, ma rimane libero. Durante il processo, ha dichiarato di essere stato aggredito e di aver agito in difesa propria, sostenendo che alcuni parenti di un collega pizzaiolo lo avevano attaccato a causa della sua abilità nel lavoro. La sentenza è stata pronunciata, ma attualmente non prevede l'esecuzione immediata della pena.

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