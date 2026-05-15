Napoli centauro killer condannato e libero | Sentenza al palo | ora sconti la pena
Un uomo coinvolto in un incidente stradale a Napoli, che ha portato alla morte di un motociclista, è stato condannato in tribunale, ma rimane libero. Durante il processo, ha dichiarato di essere stato aggredito e di aver agito in difesa propria, sostenendo che alcuni parenti di un collega pizzaiolo lo avevano attaccato a causa della sua abilità nel lavoro. La sentenza è stata pronunciata, ma attualmente non prevede l'esecuzione immediata della pena.
Sostiene di essere stato picchiato, spiega di essersi limitato a difendersi dall’assalto di alcuni parenti invidiosi della sua bravura di pizzaiolo. Insiste su un punto: «Non ho organizzato una spedizione punitiva, come sembra emergere dalla visione di alcuni filmati, ma sono intervenuto per evitare che la mia compagna o mio fratello commettessero una scommessa, dopo aver subito aggressioni e intimidazioni». Eccolo Gianluca Sivo, quello che viene bollato come il centauro assassino di Elvira Zibra capace di scatenare una rappresaglia contro un ristorante rivale sul territorio. Un caso, il suo, che va decisamente al di là della contrapposizione in corso tra i litiganti in una sorta di rissa familiare e stracittadina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sullo stesso argomento
Giurlani condannato in appello. Pena ridotta, ora la CassazioneIeri mattina la Corte d’appello del Tribunale di Firenze ha pronunciato il verdetto.
Da serial killer a star dei social: il mostro condannato a 99 anni ora guadagna su TikTok raccontando i suoi omicidiChi è Marius Csampar, il serial killer rumeno diventato influencer? Dalla cronaca nera ai social network.
Napoli, centauro killer condannato e libero: Sentenza al palo: ora sconti la penaSostiene di essere stato picchiato, spiega di essersi limitato a difendersi dall’assalto di alcuni parenti invidiosi della sua bravura di pizzaiolo. Insiste su un punto: Non ... ilmattino.it
Frattamaggiore, spedizione punitiva contro ristoratori: il raid del centauro killerUn assalto contro la pizzeria concorrente. Una sorta di raid punitivo nel pieno di una disputa nata tra commercianti. E, al centro del commando (o a capo del commando), quasi a capitanare ... ilmattino.it