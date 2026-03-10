Marius Csampar, noto come serial killer rumeno condannato a 99 anni, ora si presenta su TikTok come influencer. Dopo aver commesso vari omicidi, ha deciso di condividere la sua storia sui social, attirando un ampio pubblico. La sua presenza online ha suscitato attenzione e discussioni, trasformando un passato criminale in contenuti digitali. La sua attività su TikTok è diventata argomento di interesse pubblico e mediatico.

Chi è Marius Csampar, il serial killer rumeno diventato influencer?. Dalla cronaca nera ai social network. La storia di Marius Csampar, uno dei criminali più temuti della Romania negli anni ’90, sembra uscita da una sceneggiatura disturbante: dopo decenni di carcere per una serie di omicidi brutali, oggi è diventato una sorta di influencer digitale. L’uomo era stato condannato nel 1997 a 99 anni di prigione per sei omicidi particolarmente violenti. Eppure nel 2020 ha ottenuto la libertà condizionale dopo aver scontato circa 22 anni di detenzione. Da allora, invece di sparire nell’anonimato, ha costruito una nuova identità online che sta facendo discutere tutta la Romania. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Da serial killer a star dei social: il mostro condannato a 99 anni ora guadagna su TikTok raccontando i suoi omicidi

