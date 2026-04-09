Moby Prince | 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno Stefania Saccardi | Atto di giustizia ricordare le vittime

Alla vigilia del trentacinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince, si ricorda l’incidente avvenuto davanti al porto di Livorno. Quel giorno, un tragico scontro tra due navi provocò numerose vittime. Le autorità e i familiari delle vittime hanno partecipato a cerimonie commemorative, con alcuni esponenti che hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria degli eventi. La vicenda coinvolse vari accertamenti giudiziari e richieste di verità.

Alla vigilia del trentacinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana avvenuta la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno, la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi ribadisce come ricordare sia un "atto di giustizia che si deve alle vittime e alle loro famiglie ma non può essere un mero esercizio di retorica. La memoria deve tradursi in impegno operativo costante. La necessità imperativa oggi è vigilare senza sosta sulla sicurezza. Non possiamo permettere che il tempo affievolisca l'allerta nei trasporti e sui luoghi di lavoro: la sicurezza non è un costo, ma il presupposto stesso della civiltà" L'articolo Moby Prince: 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moby Prince: 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno. Stefania Saccardi: “Atto di giustizia ricordare le vittime” Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittimeLe autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti... Diciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittimeLa città dell'Aquila ha ricordato così, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, le 309 vittime del sisma del 2009, a poche ore dal 17/o anniversario... Temi più discussi: Moby Prince, 35 anni dopo la tragedia; Moby Prince, 35 anni senza verità: Livorno si prepara alle celebrazioni del 10 aprile; 35 anni fa il disastro del Moby Prince; Moby Prince, il ricordo delle vittime a 35 anni dalla strage ancora senza giustizia. 35 anni fa il disastro del Moby PrinceLIVORNO : Familiari, associazioni e autorità si riuniranno a Livorno per commemorare le vittime del disastro che costò la vita a 140 persone ... toscanamedianews.it Per non dimenticare: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby PrinceQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno. L’ ... livornopress.it Livorno si prepara a commemorare il 35° anniversario della strage del Moby Prince, il disastro avvenuto la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto cittadino, in cui persero la vita 140 persone. Una ferita ancora aperta per la città e per l’intero Paese. - facebook.com facebook “Per non dimenticare”: le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince #livorno #mobyprince #10aprile x.com