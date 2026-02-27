Oggi si è svolta una cerimonia per scoprire una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti che hanno colpito la città tra il 1943 e il 1945. L'evento ha coinvolto diverse persone, che hanno voluto ricordare quei momenti tragici attraverso un gesto simbolico. La targa rappresenta un ricordo duraturo di quegli eventi che hanno segnato la storia locale e le vite di molti.

Cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti avvenuti in città tra il 1943 e il 1945. La lapide è posizionata sul muretto della rampa di accesso laterale alla Chiesa di San Paolo. La cerimonia, ieri mattina, si è svolta alla presenza dell’assessore alla Cultura e presidente della Commissione Toponomastica Marco Gulinelli, del presidente dell’Anvcg Gualtiero Federici, della direttrice di Storia contemporanea Anna Maria Quarzi, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, del vicario dell’arcivescovo Massimo Manservigi, e di una rappresentanza di studenti dell’Iti Copernico Carpeggiani accompagnati dai loro docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: "Quei bombardamenti del 1943"

