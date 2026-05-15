Napoli al Palapartenope arriva Gigi Soriani and Friends | il 17 ottobre il grande concerto dance prodotto da Radio Marte

Il 17 ottobre al Palapartenope di Napoli si terrà il concerto di “Gigi Soriani and Friends”. Lo spettacolo, prodotto da Radio Marte, si focalizza sulla musica dance, con remix dal vivo e collaborazioni di rilievo che coprono trent’anni di attività. L’evento vedrà protagonisti artisti che hanno contribuito a definire il panorama musicale del genere nel corso degli anni. La serata promette di coinvolgere il pubblico con un ampio repertorio di brani e performance dal vivo.

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Un grande spettacolo dedicato alla musica dance, ai remix live e alle collaborazioni che hanno segnato trent’anni di carriera. Napoli si prepara ad accogliere “Gigi Soriani and Friends”, l’evento prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi, in programma il prossimo 17 ottobre al Teatro Palapartenope dalle ore 20. Protagonista della serata sarà Gigi Soriani, tra i dj-producer italiani più conosciuti del panorama dance contemporaneo, noto anche per i pre partita allo Stadio Diego Armando Maradona e per i suoi mashup diventati virali sui social network. L’appuntamento promette di andare oltre il classico DJ set, trasformandosi in un vero concerto live capace di unire musica elettronica, performance dal vivo e ospiti speciali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli, al Palapartenope arriva “Gigi Soriani and Friends”: il 17 ottobre il grande concerto dance prodotto da Radio Marte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La scaletta del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli: l’ordine delle canzoniQuesta sera alle 21 al Palapartenope di Napoli la tappa partenopea del tour di Annalisa. Marco Masini in concerto al PalapartenopeA grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del... EVENTO - Napoli, a ottobre Gigi Soriani and Friends prodotto da Radio Marte: il concerto di musica danceSi terrà il prossimo 17 ottobre, presso il Teatro Palapartenope di Napoli, dalle ore 20, l’evento Gigi Soriani and Friends, lo show prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi del dj napoletano co ... napolimagazine.com