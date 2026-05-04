La scaletta del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli | l’ordine delle canzoni
Questa sera alle 21 al Palapartenope di Napoli si tiene la tappa partenopea del tour di Annalisa. La scaletta del concerto prevede l’esecuzione di diverse canzoni in un ordine stabilito, con l’artista che si prepara ad esibirsi di fronte al pubblico presente. L’evento rappresenta una delle tappe di un tour che coinvolge varie città italiane. È atteso un pubblico di appassionati che ha acquistato i biglietti in anticipo.
Questa sera alle 21 al Palapartenope di Napoli la tappa partenopea del tour di Annalisa. Start alle 21. L'ordine delle canzoni in scaletta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il meglio del concerto di Annalisa a Genova del 23-04-2026
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