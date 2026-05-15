Napoli 60.000 accessi abusivi | indagati dipendenti della PA

A Napoli sono stati identificati circa 60.000 accessi non autorizzati a banche dati pubbliche, con alcuni dipendenti pubblici coinvolti nell’indagine. Le autorità hanno verificato come un singolo dipendente sia riuscito a consultare circa 600.000 dati senza attivare allarmi o segnalazioni. Sono in corso verifiche per identificare i funzionari pubblici che avrebbero avuto accesso alle banche dati riservate e stabilire eventuali responsabilità. La procura ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli di questa attività illecita.

? Domande chiave Come ha fatto un singolo dipendente a consultare 600.000 dati senza allarmi?. Chi sono i funzionari coinvolti negli accessi alle banche dati riservate?. Perché i sistemi di sicurezza automatica non hanno bloccato le intrusioni?. Quali rischi comporta per la sicurezza nazionale l'uso di dati sensibili?.? In Breve Un dipendente ha consultato dati sensibili per ben 600.000 volte senza blocchi.. Vincenzo Coviello e Pasquale Striano coinvolti in precedenti violazioni con migliaia di accessi.. Garante della Privacy ha sanzionato Banca Intesa per 31,3 milioni di euro.. Attacchi hacker cinesi a febbraio hanno colpito il Ministero degli Interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati. Decine di arresti

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