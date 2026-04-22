A Napoli, tra il 2021 e il 2022, la Procura ha indagato 119 persone, tra immigrati e funzionari pubblici, coinvolti in un presunto sistema illecito. Secondo le indagini, negli uffici pubblici si sarebbero venduti permessi di soggiorno, documenti e certificazioni attraverso pratiche non ufficiali. Tra le accuse figurano reati legati allo scambio di favori di natura sessuale e alla gestione illecita di documenti ufficiali.

A Napoli tutto ha un prezzo, anche un permesso di soggiorno. E non sempre si paga in euro. Secondo la Procura, tra il 2021 e il 2022 negli uffici pubblici si sarebbe consolidato un sistema dove documenti anagrafici, carte d’identità e residenze venivano trattati come beni negoziabili. Tariffe chiare: dai 100 ai 500 euro. Oppure, in alcuni casi, prestazioni sessuali. Il sistema e i suoi snodi. Gli indagati sono 119. Tra loro quattro ex dipendenti comunali, intermediari, beneficiari e un ex consigliere municipale. Le accuse parlano di associazione a delinquere finalizzata al falso, corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma più delle qualificazioni giuridiche colpisce la struttura.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli, sesso in cambio di permessi: sono 119 gli indagati tra immigrati e dipendenti pubblici

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