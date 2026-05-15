Nantes agguato con arma automatica | morto un quindicenne nel quartiere

A Nantes, un quindicenne è stato ucciso in un agguato con arma automatica nel quartiere. La polizia sta indagando sull’incidente, senza ancora aver identificato i responsabili. Le autorità stanno cercando di capire come alcuni minorenni possano essere coinvolti in questi episodi e quali siano le modalità di reclutamento tramite i social network. Restano aperte le domande su eventuali guadagni o incentivi per chi esegue questi atti violenti, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali.

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? Domande chiave Come vengono reclutati i minorenni per gli omicidi sui social?. Quanto guadagnano le "petites mains" per eseguire un assassinio?. Perché il governo francese ha deciso di aumentare le sanzioni pecuniarie?. Chi sono i nuovi responsabili della violenza nei quartieri popolari?.? In Breve Un sospettato su quattro coinvolto in omicidi legati allo spaccio ha meno di 20 anni.. Nuove sanzioni pecuniarie per consumatori di droga aumentano da 200 a 500 euro.. Nuovo ufficio OFAST a Nantes per contrastare il traffico illecito di stupefacenti.. A Nizza un killer con kalashnikov ha ucciso due uomini nel quartiere des Moulins.. Un quindicenne è morto a Nantes ieri alle ore 19:30 dopo un agguato nel quartiere Port Boyer, mentre due altri ragazzi di 13 e 14 anni sono stati trasportati in ospedale feriti da colpi d’arma automatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nantes, agguato con arma automatica: morto un quindicenne nel quartiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agguato a Napoli, ucciso 51enne nel quartiere PonticelliTempo di lettura: < 1 minuto Agguato la scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli dove un uomo è stato colpito mentre era bordo di un furgone. Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTOAll’alba una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa contro il portone di una palazzina in via Boito.