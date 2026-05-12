Agguato a Napoli ucciso 51enne nel quartiere Ponticelli

Nella notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, un uomo di 51 anni è stato colpito mentre si trovava a bordo di un furgone. L’agguato si è verificato in una zona residenziale del quartiere, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze dell’evento. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato la scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli dove un uomo è stato colpito mentre era bordo di un furgone. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, Antonio Musella, 51 anni, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in via Cupa Vicinale Pepe. L’uomo, che aveva piccoli precedenti di polizia, non per associazione mafiosa, è morto poco dopo all’ospedale del Mare. Indaga la Squadra mobile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agguato a Napoli, ucciso 51enne nel quartiere Ponticelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, omicidio a Ponticelli: nella notte l’agguato a un 51enneOmicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell’agguato un uomo di 51 anni. Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enneOmicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli: vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. Argomenti più discussi: Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchina; Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne; Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli mentre era in auto; Napoli: omicidio nella notte a Ponticelli, ucciso cinquantenne. Un cittadino italiano di 30 anni è stato ucciso a coltellate a Ibiza. La vittima, secondo i quotidiani locali spagnoli, sarebbe originaria di Napoli. L'agguato è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Nella ricostruzione d x.com Giovane ucciso nel Cagliaritano, indagate tre persone reddit Agguato nella notte a Ponticelli: ucciso Antonio Musella ‘o muccusoNapoli – La periferia est di Napoli torna al centro delle cronache cittadine. A poco più di un mese dalla tragica scomparsa del ventenne Fabio Ascione – ... cronachedellacampania.it