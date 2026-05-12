Agguato a Napoli ucciso 51enne nel quartiere Ponticelli
Nella notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, un uomo di 51 anni è stato colpito mentre si trovava a bordo di un furgone. L’agguato si è verificato in una zona residenziale del quartiere, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze dell’evento. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato la scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli dove un uomo è stato colpito mentre era bordo di un furgone. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, Antonio Musella, 51 anni, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in via Cupa Vicinale Pepe. L’uomo, che aveva piccoli precedenti di polizia, non per associazione mafiosa, è morto poco dopo all’ospedale del Mare. Indaga la Squadra mobile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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