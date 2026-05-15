Mercoledì 20 maggio si è tenuto al Teatro Arcas di Napoli l’ultimo appuntamento del Demons live show, con la partecipazione di Nando Paone. L’evento, promosso dal cantautore Maldestro, ha visto la presenza dell’attore napoletano, che ha preso parte alla serata. La performance si è svolta nel rispetto del programma previsto, attirando un pubblico interessato alla musica e alla recitazione. La serata si è conclusa senza incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.

Nando Paone per l’ultimo appuntamento di Demons live show di Maldestro al Teatro Arcas di Napoli mercoledì 20 maggio. Si conclude in bellezza il viaggio di Demons live show, il format ideato e diretto da Maldestro tra tanti ospiti, sold out, riflessioni, risate e musica. L’ultimo appuntamento al Teatro Arcas di Napoli, sito in Via Veterinaria, mercoledì 20 maggio, alle ore 20:30, vede protagonista Nando Paone. Un attore di cinema e teatro, che nel corso della sua lunga carriera è riuscito ad interpretare con maestria e versatilità ruoli drammatici e comici, riscontrando sempre il favore del pubblico. Dal cult “Benvenuti al Sud” a “Reality” di Matteo Garrone, fino a “Il ladro di cardellini”, che gli ha portato premi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nando Paone per l’ultimo appuntamento di Demons live show al Teatro Arcas di Napoli

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