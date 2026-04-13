Ultimo appuntamento della stagione di prosa al Teatro Vittoria di Cascine di Buti - In scena Archiviozeta con ' Edipo re'
Venerdì 17 aprile alle 21.15 si terrà l'ultimo spettacolo della stagione di prosa al Teatro Vittoria di Cascine di Buti. La compagnia Archiviozeta porterà in scena l’Edipo Re di Sofocle, una rappresentazione che si svolgerà nel teatro locale. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative teatrali previste per questa stagione, con la messa in scena prevista per la serata di venerdì.
Venerdì 17 aprile ore 21.15 al Teatro Vittoria di Cascine di Buti (PI) andrà in scena lo spettacolo EDIPO RE di Sofocle della Compagnia Archiviozeta.Si tratta dell'ultimo appuntamento della stagione di prosa dell'Associazione Teatro di Buti, sostenuta da:Regione Toscana, Comune di Buti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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