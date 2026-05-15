Nakba | le radici storiche del conflitto e l’esodo del 1948

Nel 1948, un esodo di massa ha coinvolto migliaia di palestinesi, molti dei quali hanno abbandonato le loro case durante il conflitto che seguì la fine del mandato britannico sulla regione. La decisione dell’ONU di proporre un piano di partizione, che prevedeva la divisione del territorio tra uno stato ebraico e uno arabo, fu respinta dai palestinesi, che rifiutarono l’idea di condividere il territorio. Il passaggio dal controllo britannico alle nuove dinamiche ha segnato l’inizio di un lungo ciclo di tensioni e spostamenti forzati.

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