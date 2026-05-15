Nakba | le radici storiche del conflitto e l’esodo del 1948
Nel 1948, un esodo di massa ha coinvolto migliaia di palestinesi, molti dei quali hanno abbandonato le loro case durante il conflitto che seguì la fine del mandato britannico sulla regione. La decisione dell’ONU di proporre un piano di partizione, che prevedeva la divisione del territorio tra uno stato ebraico e uno arabo, fu respinta dai palestinesi, che rifiutarono l’idea di condividere il territorio. Il passaggio dal controllo britannico alle nuove dinamiche ha segnato l’inizio di un lungo ciclo di tensioni e spostamenti forzati.
? Punti chiave Come ha influenzato il mandato britannico la nascita del conflitto?. Perché il piano di partizione dell'ONU fu rifiutato dai palestinesi?. Chi furono i protagonisti delle violenze prima della fondazione di Israele?. Perché il diritto al ritorno è rimasto un vuoto giuridico?.? In Breve Piano ONU 1947 assegnò il 56% del territorio al popolo ebraico.. Repressione britannica 1936-1939 causò la morte di 5mila arabi e 500 ebrei.. L'organizzazione Irgun iniziò attacchi sistematici contro i civili nel 1942.. Leader H?jj? Am?n al-?usayn? cercò sostegno presso la Germania nazista.. Il 15 maggio segna per il popolo palestinese l’anniversario della Nakba, la catastrofe che nel 1948 causò l’espulsione di 700mila persone dalle proprie case. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Israël-Palestine : Les Origines du Choc
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Sono 78 anni che il popolo palestinese è stato espulso dalle proprie terre. La Nakba, ovvero quelle 700.000 persone che nel '48 (e appunto il 15 maggio del 1948 si ricorda la Nakba, ovvero la catastrofe in arabo) quando appunto i palestinesi furono espulsi facebook