Le radici storiche della riforma Nordio-Meloni affondano in Mani Pulite | il populismo anti-giudici nasce lì

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione a favore del referendum sulla legge costituzionale Nordio-Meloni, un ex-magistrato noto per il ruolo in Mani Pulite è stato applaudito pubblicamente, suscitando sorpresa in alcuni osservatori. La riforma, portata avanti dal governo, ha radici che risalgono a quegli anni e al populismo anti-giudici nato nel periodo. L’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza di figure storiche nel dibattito attuale.

Suscita un certo straniamento vedere l’ex-magistrato simbolo di “Mani pulite” mentre riceve una standing ovation in una manifestazione per il Sì al referendum sulla legge costituzionale Nordio-Meloni. Antonio Di Pietro avrà certo le sue motivazioni, ideali o pragmatiche, per arruolarsi in uno schieramento affollato dai suoi storici arcinemici, acclamato dai pochi sopravvissuti e dai tanti eredi di quella classe politica che – se avesse avuto a proprio servizio quell’obbrobrio giuridico che è l’ Alta Corte Disciplinare, come previsto dalla riforma – l’avrebbe fatto mettere alla sbarra per chissà quali infrazioni e severamente punito, coì da non interferire col saccheggio sistematico dei bilanci pubblici che i loro partiti avevano organizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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