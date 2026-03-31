Lonato del Garda Italia del miracolo | arte design e pubblicità 1948-1968

A Lonato del Garda si apre una mostra dedicata agli anni tra il 1948 e il 1968, periodi caratterizzati da un intenso sviluppo nel settore dell’arte, del design e della pubblicità. La mostra si svolge nella Sala del Capitano della Rocca e resterà aperta fino al 7 giugno 2026. L’esposizione presenta opere e materiali che testimoniano l’evoluzione culturale e industriale di quel periodo in Italia.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga L'esposizione, curata da Fondazione Massimo e Sonia Cirulli dalla cui collezione provengono tutte le opere, permette di immergersi in un’atmosfera irripetibile: manifesti, fotografie e disegni progettuali, dimostrano quanto la cura del design abbia saputo in quel momento sostenere un entusiasmo per il futuro, permettendo ancora oggi la percezione di un senso di ottimismo e il desiderio di quello stile che ha reso l'Italia famosa e ammirata in tutto il mondo.L’esposizione racconta il “miracolo italiano”, fenomeno tipicamente nazionale che, tra la metà degli anni Quaranta e i primi anni Sessanta, ha accompagnato la ricostruzione del Paese dopo la guerra trasformando profondamente costumi, abitudini e stili di vita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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