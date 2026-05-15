Il 15 maggio è una data che ricorda la Nakba, un evento storico in cui circa 770 mila palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case e territori. Questa giornata viene commemorata ogni anno come un momento di riflessione sul passato e sulle vicende che hanno coinvolto la popolazione palestinese. La Nakba rappresenta un episodio che ha segnato profondamente la storia della regione e la vita di molte famiglie, lasciando un’impronta duratura nel tempo.

Ogni anno, il 15 maggio, il popolo palestinese ricorda la Nakba, letteralmente “disastro” o “catastrofe”. Settantasei anni fa, 700mila palestinesi vennero cacciati dalle proprie case dal nuovo Stato di Israele. Era il 1948, l’anno in cui la Palestina perse la guerra contro Israele. Il 15 maggio è il ricordo di una sconfitta, ma anche l’inizio delle violenze e delle persecuzioni che giungono fino ai giorni nostri. La data è simbolica, poiché si tratta del giorno seguente alla nascita dello Stato di Israele, ovvero il 14 maggio 1948. Ogni anno il popolo palestinese commemora questo giorno, esponendo alcuni simboli durante le manifestazioni e le parate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nakba, il giorno in cui 770 mila palestinesi persero la patria

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