A 78 anni dalla Nakba i palestinesi non hanno ancora una terra
A 78 anni dalla Nakba, i palestinesi continuano a vivere senza uno Stato riconosciuto. Dal 1948, anno in cui furono espulsi dalla loro terra, il loro diritto all'autodeterminazione non è stato ancora realizzato. La diaspora si è protratta nel tempo, mentre le politiche di occupazione hanno mantenuto il controllo su gran parte dei territori considerati palestinesi. La questione rimane irrisolta e il senso di perdita e di attesa persiste tra chi non ha mai potuto tornare o avere una propria nazione riconosciuta.
Dall'espulsione del 1948 alle radici del conflitto attuale, tra esilio palestinese e politiche di occupazione i palestinesi non hanno mai avuto la loro autodeterminazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A 78 anni dalla Nakba i palestinesi non hanno ancora una terra
Sullo stesso argomento
A 78 anni dalla Nakba del popolo palestinese, la rete ravennate chiama a raccolta la città in piazzaVenerdì 15 maggio, la rete La Via Maestra torna in piazza del Popolo (alle 18) in occasione del 78esimo anniversario della Nakba del il popolo...
Franco lavora a 78 anni: “Meccanici in via d’estinzione, i giovani non hanno passione per i motori”Ferrara, 2 marzo 2026 – "Non è che poi mi piacesse tanto studiare, così già a 16 anni sono entrato nell’officina di mio padre.
A 78 anni dalla Nakba i palestinesi rievocano la memoria dello sfollamento e sostengono il diritto al ritorno x.com
Napoli, venerdi 15 maggio. Corteo per la Palestina. La Nakba continua, la resistenza pure Il popolo palestinese continua a resistere al genocidio in corso, a 78 anni dalla Nakba, testimoniando ogni giorno la violenza dell'occupazione sionista e l'ipocrisia dei s facebook
A 78 anni dalla Nakba i palestinesi non hanno ancora una terraDall'espulsione del 1948 alle radici del conflitto attuale, tra esilio palestinese e politiche di occupazione i palestinesi non hanno mai avuto la loro ... fanpage.it
Attenborough a 100 anni: il re Carlo invia un messaggio di auguri con l'aiuto di 'amici' reddit
A 78 anni dalla Nakba i palestinesi rievocano la memoria dello sfollamento e sostengono il diritto al ritornoI palestinesi della Cisgiordania occupata e della Striscia di Gaza hanno commemorato il 78esimo anniversario della Nakba, quando in centinaia di migliaia di famiglie sono diventati profughi dopo aver ... msn.com