A 78 anni dalla Nakba i palestinesi non hanno ancora una terra

A 78 anni dalla Nakba, i palestinesi continuano a vivere senza uno Stato riconosciuto. Dal 1948, anno in cui furono espulsi dalla loro terra, il loro diritto all'autodeterminazione non è stato ancora realizzato. La diaspora si è protratta nel tempo, mentre le politiche di occupazione hanno mantenuto il controllo su gran parte dei territori considerati palestinesi. La questione rimane irrisolta e il senso di perdita e di attesa persiste tra chi non ha mai potuto tornare o avere una propria nazione riconosciuta.

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