Trump | documenti FBI rivelano accuse di aggressione sessuale

Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici dei documenti dell’Fbi che rivelano accuse di aggressione sessuale rivolte a Donald Trump da parte di una donna. La donna sostiene di essere stata presentata al tycoon da Jeffrey Epstein quando era minorenne. I documenti contengono dettagli su questa accusa e sono stati resi noti recentemente.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici dei documenti dell'Fbi che contengono accuse gravi rivolte a Donald Trump da parte di una donna che afferma di essere stata presentata al tycoon da Jeffrey Epstein durante la sua minorità. I rapporti, relativi a colloqui avvenuti nell'estate del 2019, descrivono un incontro in un edificio alto dove l'accusa sostiene di aver subito aggressioni sessuali e minacce successive. Questa pubblicazione arriva dopo settimane di pressioni politiche e mediatiche per far emergere legami nascosti tra il presidente uscente e il finanziere condannato. L'apertura delle scatole nere della giustizia. La luce è stata fatta sui documenti che erano rimasti nel cassetto, rivelando dettagli su tre incontri specifici svoltisi tra agosto e ottobre del 2019.