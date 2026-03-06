Nadia Mayer spunta il video da giovane | i fan impazziscono sui social

Nadia Mayer ha condiviso sui social un video del passato in cui si vede sua figlia Marialuce durante il primo provino per un’azienda di pannolini. La donna ha scritto di aver trovato il filmato su un vecchio DVD e ha pubblicato una foto ricordo accompagnandola con una didascalia. Il post ha ricevuto molte reazioni da parte dei fan che hanno commentato con affetto.

L'agente immobiliare di Casa a prima vista ha condiviso su Instagram un video del passato, con in braccio la figlia piccolissima "Ho ritrovato formato dvd, il video del primo provino di mia figlia Marialuce per un'azienda di pannolini", ha scritto così sui social Nadia Mayer accanto a un dolcissimo ricordo del passato. "È trascorso tanto tempo - ha continuato l'agente immobiliare di Casa a prima vista - ma il ricordo è più che mai nitido e ne sono ancora commossa". Il video postato dalla Mayer la ritrae giovanissima, con in braccio la figlia che avrà avuto più o meno un anno. Come lei stessa ha specificato si trattava di uno spot pubblicitario girato quando era una "giovane mamma".

