Metzeler Sportec 01 e 01 RS | la prova degli pneumatici sportivi
Metzeler presenta le nuove versioni degli pneumatici Sportec 01 e 01 RS, progettate per veicoli sportivi. I modelli sono stati sottoposti a test e analisi tecniche per valutarne le prestazioni su strada e in pista. La casa produttrice ha comunicato le caratteristiche principali dei pneumatici, tra cui l’aderenza, la resistenza e il comportamento in diverse condizioni di utilizzo. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso un comunicato stampa e dimostrazioni pratiche.
Nati dallo stesso Dna, su strada questi due pneumatici raccontano però storie diverse. Il primo, lo Sportec 01, è il compagno ideale per chi vive la guida sportiva ogni giorno, capace di adattarsi a qualsiasi condizione con sicurezza e precisione. Il secondo (la versione RS), invece, spinge i limiti un passo oltre: è dedicato a chi sogna l’adrenalina della pista, offrendo emozioni pure, senza rinunciare all’omologazione per l’uso stradale. Partiamo dall’anima più stradale della famiglia: lo Sportec 01. Arriva dopo le amatissime M9 RR, che restano comunque un punto di riferimento, ma cambia prospettiva. Se prima tutto ruotava attorno a un’agilità quasi istintiva, qui si entra in una dimensione diversa: quella della precisione assoluta.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Metzeler Sportec 01 e 01 RS: gomme sportive da strada o quasi racing
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