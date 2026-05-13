Metzeler Sportec 01 e 01 RS | la prova degli pneumatici sportivi

Metzeler presenta le nuove versioni degli pneumatici Sportec 01 e 01 RS, progettate per veicoli sportivi. I modelli sono stati sottoposti a test e analisi tecniche per valutarne le prestazioni su strada e in pista. La casa produttrice ha comunicato le caratteristiche principali dei pneumatici, tra cui l’aderenza, la resistenza e il comportamento in diverse condizioni di utilizzo. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso un comunicato stampa e dimostrazioni pratiche.

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Nati dallo stesso Dna, su strada questi due pneumatici raccontano però storie diverse. Il primo, lo Sportec 01, è il compagno ideale per chi vive la guida sportiva ogni giorno, capace di adattarsi a qualsiasi condizione con sicurezza e precisione. Il secondo (la versione RS), invece, spinge i limiti un passo oltre: è dedicato a chi sogna l’adrenalina della pista, offrendo emozioni pure, senza rinunciare all’omologazione per l’uso stradale. Partiamo dall’anima più stradale della famiglia: lo Sportec 01. Arriva dopo le amatissime M9 RR, che restano comunque un punto di riferimento, ma cambia prospettiva. Se prima tutto ruotava attorno a un’agilità quasi istintiva, qui si entra in una dimensione diversa: quella della precisione assoluta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Metzeler Sportec 01 e 01 RS: la prova degli pneumatici sportivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Metzeler Sportec 01 e 01 RS: gomme sportive da strada o quasi racing Notizie correlate Leggi anche: Bradisismo: bollettino settimanale 23/01-01/03 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 01 maggio 2026 Temi più discussi: Metzeler Sportec 01 / 01 RS - welcher für wen?; Prova Metzeler Sportec 01 e 01 RS: figlie del Tourist Trophy (e si nota); Test moto PS: il vincitore è lo stesso di Motorrad, cambia tutto il resto della classifica; Google dà la possibilità di scegliere le vostre fonti: ecco come seguire it.motorsport.com. Prova Metzeler Sportec 01 e 01 RS: figlie del Tourist Trophy (e si nota) x.com Metzeler Sportec 01 e 01 RS: la prova degli pneumatici sportiviMetzeler alza il sipario su una nuova generazione di pneumatici supersportivi. Passione e tecnologia si fondono e nascono due prodotti con anime distinte: Sportec 01 e Sportec 01 RS ... gazzetta.it Test pneumatici Metzeler Sportec 01 e 01 RS: diversi dentro, divertenti fuoriDue coperture all’apparenza quasi identiche ma votate a utilizzi differenti: comfort e versatilità contro anima pista-strada. Entrambe offrono prestazioni elevate nei rispettivi terreni di caccia ... inmoto.it