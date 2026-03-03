Bradisismo | bollettino settimanale 23 01-01 03

Nel bollettino settimanale dell’INGV, che copre il periodo dal 23 febbraio al 1 marzo, si segnala un evento sismico avvenuto il 28 febbraio. Questo terremoto ha generato numerose repliche, portando il totale dei terremoti registrati in settimana a 70. Il rapporto fornisce dettagli sui movimenti tellurici e le loro caratterizzazioni durante questa settimana.

Bradisismo: forte scossa alle 11:19. Luongo: “Il silenzio non può essere una soluzione!” Commento al bollettino settimanale INGV del periodo 23 febbraio – 1 marzo. L’elemento di maggior rilievo è naturalmente l’evento sismico del 28 febbraio e con esso tutte le relative repliche che hanno fatto salire il numero dei terremoti settimanali a 70. Ma come ho già spiegato, questo aumento di terremoti è solo relativo alla sequenza del 28, non è correlabile con un aumento della velocità di sollevamento e il bollettino infatti ce lo conferma. Non solo, dagli ultimi dati settimanali validati e da quelli giornalieri da perfezionare si evidenzia una ulteriore riduzione della velocità di sollevamento. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

