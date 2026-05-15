Mutui per la seconda casa a Caserta lo chiedono i 45enni con buone disponibilità economiche

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta, si registra un aumento di richieste di mutui per l’acquisto di seconde case, in particolare tra i 45enni con buone disponibilità economiche. Le richieste riguardano finanziamenti con caratteristiche diverse rispetto a quelli tradizionali destinati all’abitazione principale, e si concentrano su un segmento di popolazione con capacità finanziaria più solida. La tendenza si osserva in un periodo in cui il mercato immobiliare locale mostra segnali di variazione e di maggiore attenzione verso investimenti secondari.

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A Caserta cresce l’interesse per i mutui destinati all’acquisto della seconda casa, ma con caratteristiche ben diverse rispetto ai finanziamenti per l’abitazione principale. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, diffusi nel report regionale sulla Campania.Nel territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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