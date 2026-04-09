Mutui i padovani chiedono mediamente 142mila euro | il secondo dato più alto del Veneto

A Padova, le richieste di mutui sono mediamente di 142 mila euro, il secondo importo più alto della regione Veneto. I dati provengono dall’Osservatorio Facile e mostrano come il territorio padovano si colloca sopra la media regionale in termini di importo richiesto. La cifra rappresenta un livello superiore rispetto ad altre aree della regione, riflettendo una tendenza più elevata nelle richieste di finanziamenti per la casa.

Sul fronte dei mutui, il territorio padovano si muove sopra la media regional. Secondo l’Osservatorio Facile.it - Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto in provincia è stato pari a 142.685 euro, il secondo dato più alto del Veneto, dietro solo a Verona con 155.639 euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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