Mutonia? Sono state aggirate le regole
Dopo l’approvazione della giunta sulla permanenza di Mutonia sulle sponde del Marecchia, il caso passa in consiglio comunale, previsto per martedì. Le opposizioni hanno annunciato che si opporranno, mentre si discute sulla validità delle regole applicate al sito. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che affermano che le norme sono state aggirate e altri che difendono la scelta della giunta. La vicenda si inserisce in una fase politica caratterizzata da tensioni tra le parti coinvolte.
"Le regole valgono per tutti, oppure non valgono più per nessuno". Dopo il via libera della giunta alla permanenza di Mutonia sulle sponde del Marecchia, il caso entra nella fase politica più delicata: martedì l’atto arriverà in consiglio comunale e le opposizioni annunciano battaglia. La decisione dell’amministrazione punta a riconoscere l’interesse pubblico del campo Mutoid, evitando la demolizione delle opere ritenute abusive dal Consiglio di Stato. Alleanza civica non mette in discussione il valore artistico e umano dell’esperienza, ma sposta il confronto sul terreno delle regole. "La vicenda Mutonia pone una questione che va ben oltre il valore artistico o simbolico dell’insediamento – attacca il gruppo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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