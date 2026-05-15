Mutonia? Sono state aggirate le regole

Dopo l’approvazione della giunta sulla permanenza di Mutonia sulle sponde del Marecchia, il caso passa in consiglio comunale, previsto per martedì. Le opposizioni hanno annunciato che si opporranno, mentre si discute sulla validità delle regole applicate al sito. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che affermano che le norme sono state aggirate e altri che difendono la scelta della giunta. La vicenda si inserisce in una fase politica caratterizzata da tensioni tra le parti coinvolte.

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