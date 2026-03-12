Sono state annunciate le nuove date per le firmacopie di Orbit Orbit di cui alcuni sono già sold out

Sono state annunciate le date del tour di firmacopie di Orbit Orbit, il fumetto di Caparezza. Alcuni appuntamenti sono già sold out. Le tappe si svolgeranno in diverse città italiane e coinvolgono i fan del cantante e autore. L'evento permette ai fan di incontrare l'artista e di ottenere una copia autografata del fumetto. Le date sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori.

Fan di Caparezza udite udite! Sono appena stati appena annunciate le date del suo nuovo tour di firmacopie del suo fumetto che ha conquistato tutti, ovvero Orbit Orbit. Un modo perfetto per poterlo incontrarlo dal vivo, oltre a farvi firmare la vostra copia di questo straordinario successo. Orbit Orbit -©Caprezza Prosegue il viaggio da record del disco-fumetto Orbit Orbit (BMG) che, dopo essersi affermato come album in formato fisico più venduto in Italia nel 2025 secondo la classifica FIMINIQ, raggiunge oggi la certificazione a disco di platino, traguardo che conferma ancora una volta lo straordinario impatto del progetto sul pubblico che ha espresso una inusuale preferenza per il prodotto fisico, confermando ancora una volta Caparezza come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sono state annunciate le nuove date per le firmacopie di Orbit Orbit , di cui alcuni sono già sold out Articoli correlati Olly trionfa nella classifica album e singoli 2025. Tutta vita” batte Sfera Ebbasta e Geolier. “Orbit Orbit” di Caparezza è il disco fisico più vendutoNel 2025 il peso dei formati si distribuisce tra CD (50,7%), vinili (47,1%) e una quota residuale di musicassette e altri supporti fisici (2,2%) È... Sono state annunciate le nuove vincitrici dei Rolex AwardsNel 1976, mentre celebrava il cinquantesimo anniversario dell’Oyster – il primo orologio da polso impermeabile – Rolex istituiva un programma... La Recensione Filosofico-Musicale di ORBIT ORBIT di Caparezza - con Carol Mag