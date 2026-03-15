Asfaltata la via Principe di Paternò i tombini però non sono a livello e le caditoie sono state ostruite

Nelle ultime settimane sono iniziati i lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine, tra cui la via Principe di Paternò. Tuttavia, i tombini non sono stati rialzati e le caditoie risultano ostruite, creando problemi di deflusso dell’acqua. La strada è stata completamente asfaltata, ma le caditoie non sono state adeguate e continuano a ostacolare il normale smaltimento delle acque.

Nelle ultime settimane sono finalmente iniziati i lavori di riferimento di alcune strade cittadine. Tra questa via Principe di Paternò. Che bella notizia! L'intervento era necessario e finalmente è arrivato. L'asfalto è stato posato con cura ed in maniera abbastanza uniforme, eliminando tutte le buche che erano presenti. Peccato non poter dire lo stesso dei tombini, che non sono stati messi a livello, ma sono stati mantenuti sotto livello, causando avvallamenti continui. Le caditoie per giunta sono state ostruite da asfalto (e poi piangiamo gli allagamenti). Che senso hanno gli stanziamenti di centinaia di migliaia di euro, se poi... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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