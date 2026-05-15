Musk irritato a Pechino | tra noia e selfie con Cook e Lei Jun

Durante una cena ufficiale a Pechino, il CEO di una nota azienda tecnologica ha mostrato segni di irritazione. L'evento ha visto la presenza di altri dirigenti e rappresentanti di diverse società, tra cui un ex dirigente di una casa automobilistica e il CEO di una grande azienda tecnologica. Tra i partecipanti, alcuni hanno cercato di avvicinarsi al magnate, scattando selfie con lui e con altri ospiti. L'atteggiamento del protagonista ha attirato l'attenzione di testimoni presenti alla serata.

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? Domande chiave Cosa ha scatenato la stizza di Musk durante la cena ufficiale?. Chi ha cercato il contatto con il magnate tra i commensali?. Come influiranno queste tensioni personali sui colloqui tra Xi e Trump?. Perché le smorfie dei leader tecnologici preoccupano gli analisti geopolitici?.? In Breve Tim Cook e Lei Jun cercano selfie con Musk durante la cena.. L'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump avviene a Pechino.. La delegazione tecnologica partecipa alla cena ufficiale organizzata da Xi Jinping.. Elon Musk appare visibilmente infastidito tra le mura di Pechino durante la cena ufficiale organizzata da Xi Jinping per accogliere Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk irritato a Pechino: tra noia e selfie con Cook e Lei Jun ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Musk, foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia Trump in Cina da Xi con 17 ceo di grandi aziende tra cui Musk e CookIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato 17 dirigenti di grandi aziende americane ad accompagnarlo nel suo viaggio in Cina dove...